Sassuolo, Carnevali: "Buon Sassuolo contro un Milan un po' in difficoltà"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 per commentare la clamorosa vittoria di ieri in casa del Milan: "Quest'anno non siamo partiti nel modo migliore. Ieri abbiamo ritrovato finalmente un buon Sassuolo, abbiamo fatto un'ottima prestazione e veniamo fuori da un momento un po' complicato. Dopo dieci anni di Serie A, ci può anche stare un momento con qualche difficoltà in più. Ieri è stata un'ottima gara contro un Milan un po' in difficoltà".