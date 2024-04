Sassuolo, Carnevali: "Occorre una vittoria importante. Milan? Partite che alleggeriscono: hai poco da perdere"

Il Sassuolo naviga in cattive, cattivissime acque. I neroverdi, per la prima volta dalla loro storica promozione in Serie A, rischiano seriamente di retrocedere. Al momento la squadra emiliana, che ha cambiato allenatore in corsa passando da Dionisi a Ballardini, occupa il penultimo posto in classifica: sono però solo due i punti che li separano dalla salvezza. Nel prossimo turno di campionato, domenica, il Sassuolo ospiterà il Milan e per l'occasione il ds Giovanni Carnevali è stato intervistato sulla Gazzetta dello Sport per parlare del brutto periodo della sua squadra.

Così ha parlato Carnevali, gettando un occhio alla sfida del Milan: "Chance salvezza sono diminuite, ma ci sono ancora. Crediamo nella salvezza nel modo più assoluto: vorrei giocare io per l’energia che ho. Ci occorrerebbe una vittoria importante per sbloccarci e aiutarci a togliere qualche paura. L’ottimismo fa parte di me: questa squadra può fare molto di più, ne sono convinto. Partita con il Milan? Siamo in un momento di difficoltà, a volte giocare contro queste squadre alleggerisce l’animo perché hai poco da perdere"