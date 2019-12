Sassuolo, De Zerbi: "Buonissima partita del Milan, ma anche noi abbiamo creato diverse occasioni"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è stato ospite negli studi de La Domenica Sportiva e ha commentato così il pareggio contro il Milan: "Il Milan ha fatto una buonissima partita, tirando tante volte in porta, ma anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per andare a tu per tu col portiere rossonero. Per una medio-piccola come il Sassuolo andare a San Siro e costruire delle palle gol contro un Milan in salute è sicuramente motivo d'orgoglio" riporta TMW.