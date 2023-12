Sassuolo, Dionisi parla alle 11:30. Poi rifinitura e partenza per Milano

Ieri pomeriggio neroverdi in campo al Mapei Football Center per una seduta d’allenamento composta da riscaldamento, giochi di posizione, possesso palla ed esercitazioni tecnico-tattiche. Oggi, Venerdì 29 Dicembre, alle ore 11,30 presso la sala stampa del Mapei Football Center, si terrà la conferenza prepartita di Mister Alessio Dionisi. Nel pomeriggio è prevista la partenza per il ritiro di Milano.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

SASSUOLO: (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.