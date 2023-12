Sassuolo, emergenza a centrocampo verso il Milan: Thorstvedt arretra al fianco di Matheus Henrique

Il Sassuolo che sabato alle 18 affronterà il Milan si presenta a San Siro con qualche problema in mezzo al campo dove mancheranno per infortunio Boloca, Racic e Obiang. Per il match contro i rossoneri, quindi, il tecnico dei neroverdi Dionisi, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, dovrà arretrare Kristian Thorstvedt al fianco di Matheus Henrique.

Nelle ultime partite, il norvegese era stato impiegato qualche metro più avanti nel ruolo di trequartista, ma vista l'emergenza a centrocampo sarà costretto ad arretrare la sua posizione e giocare accanto al brasiliano. Si tratta di un ruolo che Thorstvedt ha già fatto due volte in questa stagione contro Bologna e Salernitana, ma in quelle occasioni ha giocato accanto a Boloca e non a Matheus Henrique.