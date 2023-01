Sassuolo, Kaan Ayhan lascia i neroverdi: tornerà in Turchia

MilanNews.it

Kaan Ayhan torna in Turchia. Secondo quanto raccolto da TMW, il Sassuolo, prossimo avversario del Milan in campionato, in queste ore ha definito la cessione in prestito con obbligo di riscatto del difensore classe '94 al Galatasaray. Il nazionale turco firmerà un quadriennale da un 1,5 milioni a stagione, mentre i neroverdi incasseranno circa 3,5 milioni di euro.