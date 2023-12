Sassuolo, la probabile formazione contro il Milan: le possibili scelte di Dionisi

Saranno diversi gli assenti nel Sassuolo che affronterà sabato alle 18 il Milan a San Siro, vale a dire Alvarez, Obiang, Viti, Vina, Racic, Defrel e Baloca. Il tecnico Dionisi ha dunque scelte quasi obbligate, soprattutto in mezzo al campo dove ci saranno Matheus Henrique e Thorstvedt. Davanti a Consigli, in difesa spazio a Toljan e Pedersen sulle fasce e a Erlic e Ferrari in mezzo (sono favoriti su Tressoldi). In avanti invece, alle spalle di Pinamonti, ci saranno sicuramente Berardi a destra e Laurienté a sinistra, mentre da trequartista agirà uno tra Bajrami, Castillejo e Volpato.

Questa, dunque, la probabile formazione dei neroverdi secondo sassuolonews.net (clicca qui per leggere tutte le ultime sulla squadra di Dionisi):

(4-2-3-1) Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.