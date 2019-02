Sassuolo, Peluso: "Pari per un episodio. Ci siamo abbassati troppo"

Federico Peluso, difensore del Sassuolo e autore del gol neroverde nel pareggio per 1-1 contro la SPAL, ha parlato in zona mista: "Forse nella ripresa ci siamo abbassati un po' troppo, potevamo gestire meglio il possesso palla, alzarci un po' e fare un po' di possesso nella loro metà campo, poi ci sono anche gli avversari, non hanno creato chissà quali problemi, ma con un episodio hanno pareggiato e non siamo più riusciti a ribaltare la partita. Il rigore per la SPAL? Non ho rivisto l'episodio, ormai con il VAR è tutto più semplice per gli arbitri, anche se una mano sull'avversario vista in televisione non è mai come dal vivo, ma ripeto, non ho rivisto l'episodio". A riportarlo è Tuttosassuolocalcio.com.