Sassuolo Primavera, Kolaj a Sportitalia: "Mancava la vittoria, non la prestazione. Siamo in credito di alcuni punti in classifica"

Aristidi Kolaj, attaccante del Sassuolo Primavera ed autore di un gol nel 3-0 rifilato al Milan, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Mancava da tanto il successo, non la prestazione. Sono molto contento per la vittoria, per la mia prestazione e per il gol. Ci manca qualche punto in classifica, però dobbiamo continuare a lavorare. Con le prestazioni arriveranno anche i punti persi per strada".