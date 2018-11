Sassuolo Primavera, Viero a Sportitalia: "Sfortunati nel non aver ancora trovato il raddoppio"

Federico Viero, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia all'intervallo della sfida che i neroverdi stanno vincendo per 1-0 contro il Milan: "Purtroppo siamo stati sfortunati in varie occasioni, abbiamo preso anche un palo. Loro sono in dieci, dobbiamo provare a fare il secondo gol e chiudere la partita. Sarebbe l'errore più grande pensare che loro sono in inferiorità numerica. Dobbiamo giocare come fossimo 0-0 e undici contro undici e così la vinceremo".