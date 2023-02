Senza Conte, ma con un Son ritrovato. Tottenham ora in zona Champions

Fonte: tuttomercatoweb.com

Successo del Tottenham nel derby londinese contro il West Ham. Senza Antonio Conte, rientrato in Italia per osservare la convalescenza post operatoria, gli Spurs reagiscono al ko contro il Milan decidendo la sfida nel secondo tempo: apre Emerson Royal, raddoppia Son che aveva iniziato la partita dalla panchina. Da segnalare anche l'esclusione di Perisic dall'undici titolare, così come quello di Pedro Porro che ancora non si è adattato al nuovo stile di gioco. In mezzo al campo, persi Bentancur e Bissouma per infortunio, è tornato Hojbjerg, squalificato in Champions. Al fianco del danese è stato scelto Skipp.

Questo lo stato di forma della squadra (ultime 5 partite)

28 gennaio, Preston - Tottenham (FA Cup) 0-3

5 febbraio, Tottenham - Man City (Premier League) 1-0

11 febbraio, Leicester - Tottenham (Premier League) 4-1

14 febbraio, Milan - Tottenham (Champions League) 1-0

19 febbraio, Tottenham - West Ham (Premier League) 2-0

Ultimo undici sceso in campo (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet (78' Perisic); Emerson Royal, Hojbjerg, Skipp (89' Sarr), Davies; Kulusevski (89' Lucas Moura), Richarlison (68' Son); Kane.

La situazione in tutte le competizioni:

Premier League: 4° (prossimo impegno, 26 febbraio in casa contro il Chelsea)

Champions League: ottavi di finale (prossimo impegno, l'8 febbraio in casa contro il Milan)

FA Cup: ottavi di finale (prossimo impegno il 1° marzo in trasferta contro lo Sheffield United)

Carabao Cup: eliminato ai sedicesimi di finale