Serbia, Vlahovic out per le gare contro Ungheria e Montenegro

vedi letture

Come comunicato su Instagram dal profilo della Federcalcio della Serbia, Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e prossimo avversario del Milan in Serie A dopo la sosta, non sarà disponibile per i prossimi impegni della nazionale serba contro Ungheria e Montenegro. Il giocatore bianconero è alle prese con un problema alla schiena.