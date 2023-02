Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: niente Milan per Demiral

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo la 23^ giornata di Serie A. Tra coloro che sono stati fermati per un turno c'è anche Merih Demiral: il difensore dell'Atalanta non sarà quindi a disposizione di Gasperini per la sfida di domenica dei bergamaschi in casa del Milan. Questi gli altri calciatori squalificati (tutti per una giornata): Bronn (Salernitana), Aina (Torino), Akpa Akpro (Empoli), Bandinelli (Empoli), Bijol (Udinese), Birindelli (Monza), Di Francesco (Lecce), Laurientè (Sassuolo), Locatelli (Juventus), Rovella (Monza), Marlon (Monza) e Smalling.