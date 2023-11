Serie A, Mourinho: "Roma veramente penalizzata dal calendario"

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "La Roma è veramente penalizzata dal calendario". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce rispondendo a chi gli chiedeva delle parole dell'ad della Serie A, Luigi De Siervo, che aveva etichettato come "alibi" le dichiarazioni dello Special One post Inter-Roma. "Penso che la parola alibi nel calcio si utilizza più quando si perde, nel dopo - ha aggiunto - Noi invece ne abbiamo parlato prima. Noi parliamo del calendario, ma dall'inizio del campionato, non per la prima volta dopo il ko con l'Inter. Ma capisco che nel calcio c'è tanta gente che è arrivata con il paracadute, non è il loro mondo. Vengono per status, per politica, per un bell'abito".

Poi ancora: "Noi dopo l'Europa non giochiamo mai il lunedì e la prossima settimana succederà lo stesso. La Lazio gioca in Europa il martedì, noi il giovedì e poi il derby non possiamo giocarlo lunedì perché c'è la sosta. In questo caso specifico dico che siamo stati sfortunati, loro avranno un vantaggio ma non c'è alcuna critica. Ma tutto quello che è successo fino a oggi e che succederà ancora dopo, in questo la Roma è veramente penalizzata". (ANSA).