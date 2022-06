Serie A: Roma-Matic trattativa ai dettagli, arriverà a zero

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il secondo colpo del mercato estivo della Roma si avvicina e si chiama Nemanja Matic. Dopo il portiere Svilar, è ben avviata la trattativa per il centrocampista che porterà nella Capitale l'ex United a parametro zero. Al calciatore proposto un contratto di un anno con opzione sul secondo in base al raggiungimento di un determinato numero di presenze nella stagione 22-23. A livello economico, invece, l'offerta è la stessa che giorni fa Tiago Pinto aveva messo sul piatto per Mkhitaryan. L'entourage di Matic ha aperto a una chiusura della trattativa, ma ancora non si è arrivati allo scambio dei documenti o al fissare le visite mediche. (ANSA).