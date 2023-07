Sfida alla Juve negli Stati Uniti: i bianconeri saranno senza Rabiot e Fagioli

vedi letture

Milan e Juventus partono oggi per gli Stati Uniti dove rimarranno una decina di giorni per le rispettive tournée estive. Le due squadre avranno modo anche di incrociarsi il 28 luglio a Los Angeles (ore 4.30 del mattino, italiane) in una sfida amichevole. La società bianconera, però, come annunciato dal club stesso sui social sarà priva sia di Adrien Rabiot che di Nicolò Fagioli: il primo sarà out per un problema al polpaccio rimediato in nazionale ancora da smaltire, il secondo invece rinuncia per una tonsillite.