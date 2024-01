Si svuota l'infermeria del Bologna: solo Ndoye ha lavorato a parte

Il Bologna è tornato ad allenarsi questa mattina a Casteldebole in vista dell'importantissima sfida di San Siro contro il Milan. Questo il report del club rossoblù dopo la seduta:

"A due giorni dalla partita di Milano la squadra ha svolto un allenamento tattico con prove di conclusioni a rete. Seduta differenziata per Dan Ndoye". A margine, in conferenza stampa, Thiago Motta aveva così parlato della situazione dei giocatori che sono rientrati in gruppo:

Questa sosta vi ha riportato Karlsson e Saelemaekers. Chi sta meglio dei due?

"Alexis perché viene da uno stop più breve, mentre Karlsson viene da un periodo di infortunio più lungo e sta anche a noi aiutarlo a ritrovare la migliore forma".