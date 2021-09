Simeone: "In parità numerica molto meglio il Milan, ci è mancato tutto quello che pensavamo di poter fare"

Diego Simeone, allenatore dei colchoneros, è stato intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Atletico Madrid. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria: “In undici contro undici è stato sicuramente meglio il Milan, hanno giocato con più ritmo, hanno pressato meglio, ci hanno costretto a giocare come non volevamo, ci è mancato tutto quello che pensavamo di poter fare. Con l’espulsione siamo entrati in partita, fino al minuto 29 non c’eravamo. Abbiamo vinto una partita che avevamo bisogno di vincere.

Manca molto, il Liverpool è troppo forte. Sarà durissimo contro di loro. Porto e Milan si giocheranno tutto per poi arrivare a due finali contro di noi. Ci toglieremo punti fra tutti”.

Sull’arbitro: “Se fossi stato al posto di Pioli forse avrei pensato quello che pensava lui. Quando ti gira contro non ti sta bene. Mi piace tantissimo San Siro, giocare qui a Milano. Ho sempre grandissimi ricordi quando affrontiamo il Milan”.