Simeone: "L'anno scorso è stato importante per me segnare contro il Milan"

Al termine della gara che ha visto il Napoli vincere ieri pomeriggio in casa contro il Verona 2-1, Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi in modo particolare sulla prossima sfida di Serie A che vedrà i campioni d'Italia affrontare il Milan di Stefano Pioli domenica alle 20:45 a San Siro.

Queste le parole del centravanti del Napoli: "Il mio gol dell’anno scorso contro il Milan? È stato un anno pazzesco, quel gol per me è stato molto importante, ci ha portato questa coppa che aspettavamo da tempo e sono contento di quello che ho fatto. Contro i rossoneri sarà una partita speciale per noi".