Sky - Inter, ottimismo per la presenza di Vecino nel derby

Secondo quanto riferisce Sky Sport, c'è ottimismo per la presenza di Matias Vecino nel derby di Milano. L'uruguaiano non era sceso in campo all'ultimo momento nell'amichevole della sua nazionale contro il Giappone a causa di un problema alla coscia. I medici dell'Inter, dopo aver parlato con il giocatore, ritengono che il centrocampista nerazzurro si sia fermato in tempo per evitare un sovraccarico.