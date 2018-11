Sky - Lazio, problema al ginocchio per Milinkovic-Savic ma con il Milan ci sarà

Secondo quanto riferito da Sky Sport, è probabile che il problema al ginocchio che affligge Sergej Milinkovic-Savic costringerà il centrocampista della Lazio a lasciare il ritiro con la nazionale serba per tornare a Roma a curarsi. Non sembra, però, essere in dubbio la presenza del centrocampista biancoceleste contro il Milan alla ripresa del campionato.