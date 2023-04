Sky - Napoli, Simeone out 2-3 settimane: salterà la doppia sfida di Champions contro il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli esami a cui si è sottoposto Giovanni Simeone dopo l'infortunio rimediato contro il Lecce in campionato hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Come riporta Sky, l'attaccante argentino sarà out per 2/3 settimane e quindi salterà non solo l'andata dei quarti di Champions League contro il Milan di domani, ma anche la sfida di ritorno del 18 aprile allo stadio Maradona.