Sky - Skriniar operato, i tempi di recupero: 30-40 giorni di stop. Salterà i derby

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In completo accordo con l'Inter, Milan Skriniar ha deciso di effettuare un'operazione chirurgica per risolvere i problemi di lombalgia che lo perseguitavano da troppo tempo ormai, riproposti poi nella sfida d'andata di Champions contro il Porto. Le speranze di rivederlo in campo con la maglia dell'Inter in tempi utili però sono ridotte allo zero: come riporta Sky Sport serviranno almeno 30-40 giorni di recupero per poter tornare ad allenarsi, saltando così i due derby di Champions League.