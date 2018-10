Sky - Vecino assente con l'Uruguay per precauzione: l'interista resta in dubbio per il derby

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Matias Vecino si sarebbe fermato in tempo e la sua assenza dalla gara giocato dalll'Uruguay sarebbe stata, dunque, per motivi precauzionali. Il centrocampista dell'Inter avrebbe quindi parlato con lo staff medico nerazzurro e li avrebbe rassicurati sulle sue condizioni di salute. Al ritorno in Italia, comunque, il classe 1991 verrà visitato dai sanitari del proprio club e solo allora si capirà se potrà essere in campo per il derby o meno. Al momento la sua presenza resta in dubbio.