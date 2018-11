Sky - Verso Lazio-Milan: Caicedo recuperato, domani si decide su Lucas Leiva

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Felipe Caicedo si è allenato nella giornata odierna in gruppo per la prima volta dopo due settimane ed è, dunque, da considerare recuperato per il posticipo di domenica contro il Milan. Chi, invece, non ha sostenuto la seduta con il gruppo, rimanendo in palestra, è Lucas Leiva. Domani si deciderà se il centrocampista brasiliano potrà esserci contro i rossoneri o meno. Al momento è maggiormente probabile la sua assenza dai giocatori a disposizione di Simone Inzaghi.