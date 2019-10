Sky - Verso Roma-Milan: Mancini ancora a metà campo, Florenzi avanzato

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Gianluca Mancini verrà confermato a centrocampo anche con il Milan. Fonseca non ha alternative in quel ruolo, dato che Pastore non è in grado di giocare ogni tre giorni. C'è un'alternativa, però. In queste ore i giallorossi stanno provando due svincolati: Rodwell, ex Manchester City, e Marcel Buchel, ex Empoli. Se uno dei due dovesse soddisfare la Roma, potrebbe essere tesserato e strappare una convocazione già contro il Milan. Under nel provino effettuato oggi ha mostrato ancora difficoltà nel tenere i ritmi dei gruppi. Questo significa che l'unica possibilità, avendo Kluivert squalificato, sia quella di avanzare Florenzi.