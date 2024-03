Slavia, parla il vice: "Non vediamo l'ora della partita: sappiamo cosa ci aspetta. Atmosfera leggendaria"

vedi letture

Lo Slavia Praga domani sera a San Siro sarà l'avversario del Milan nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il calcio di inizio è fissato per le ore 21. Settimana prossima invece, giovedì 14, si giocherà la sfida di ritorno all'Eden Arena di Praga, alle ore 18.45. Un impegno storico per i cechi che per la seconda volta nella loro storia giocheranno a San Siro, dopo aver incontrato l'Inter in Champions League qualche anno fa. Sarà invece il primo incrocio con il Milan.

Il vice allenatore Zdeněk Houštecky ha parlato ai microfoni del club ieri prima della partenza dello Slavia per Milano: "Queste partite sono una ricompensa, non vediamo l'ora. Sappiamo cosa ci aspetta lì, guardiamo il Milan praticamente ogni settimana. L'atmosfera è leggendaria. Lì hanno grandi individualità, una squadra famosa. La squadra è di buon umore, lo dimostrerà in campo. Non possiamo lasciare loro un metro di spazio, vedremo come si avvicineranno. Per noi sarà un impegno al 100%, come sempre".

Poi ha continuato sui cinquemila tifosi cechi a San Siro: "È fantastico. Lo abbiamo sperimentato a Roma e lo aspettiamo a Milano. Sappiamo dove sarà il nostro settore. Crediamo che li ascolteremo. Apprezziamo davvero il supporto".