Slavia, Zima: "Leao? Uno dei migliori del mondo. Ho bei ricordi a San Siro"

David Zima, difensore dello Slavia Praga ex Torino, è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro per presentare la sfida tra i cechi e il Milan, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma domani alle 21:00, sempre a San Siro. Il centrale ceco è passato dalla squadra granta a quella della capitale del suo paese nel corso della sessione invernale di calciomercato per una cifra record: la più alta mai spesa per un nuovo acquisto dallo Slavia Praga. Nel corso dell'incontro con i giornalisti a San Siro, Zima ha parlato anche dello spauracchio numero uno per la squadra ceca Rafael Leao e su San Siro.

Le parole di Zima su Rafa Leao e San Siro: "Leao? È stato molto difficile la prima volta, perché non lo conoscevo. Poi pian piano sono migliorato con l'esperienza. Lui è uno dei giocatori migliori del mondo. Ho giocato qui e ho dei buoni ricordi. Abbiamo vinto qui col Torino in Coppa. È uno stadio bellissimo, in cui gioca una squadra molto entusiasmante per il calcio"