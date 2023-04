Spalletti non si preoccupa: "Abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli di Champions League, l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti ha commentato così l'assenza, confermata oggi, di Victor Osimhen.

Quanto pesa l'assenza di Osimhen

"La forza di una squadra non è mai un'addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a coesistere l'uno con l'altro, il comportamento di squadra. E la nostra squadra ha fatto vedere di saper giocare al di là della formazione iniziale. Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. Mi aspetto che chi va in campo abbia la fiducia dei compagni e propria"