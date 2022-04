Spalletti: "Scudetto? Si può giocare pure nel parcheggio. Certi carri non passano più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, si è così espresso in conferenza stampa sulla lotta Scudetto: "Ora diventano tutte pesantissime. Siamo arrivati a questo punto con tanti sacrifici, ora non possiamo non valutare bene la situazione che ci è davanti, serve l'atteggiamento corretto. Si può giocare pure nel parcheggio, ma si devono affrontare le gare come se fossimo a Napoli. Per me certi carri non passano più, ma nemmeno per i giocatori.Serve vincere e ad avere un comportamento da squadra di rango, dobbiamo prendere al collo ogni partita che ci passa davanti, poi vediamo chi stringe di più. Dobbiamo guardare negli occhi gli avversari, i giocatori lo hanno capito e percepito, sono tutti lì determinati a giocare la prossima partita. Non facciamo calcoli, tutte le gare sono difficili".