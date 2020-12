Sparta Praga, il tecnico Kotal: "Potevamo pareggiare. Lischka doveva tirare di potenza"

Il tecnico dello Sparta Praga, Vaclav Kotal, ha commentato il ko contro il Milan in Europa League: "Devo solo lodare la prestazione dei nostri giovani, che sono riusciti a compensare il divario tecnico col Milan con impegno e voglia. Per loro è stata un'esperienza preziosissima. Peccato aver perso perché nonostante fossimo sotto di un gol e di un uomo abbiamo avuto l'opportunità per pareggiare. David (Lischka) avrebbe dovuto optare per una soluzione di potenza per segnare".