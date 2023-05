Spezia, Ekdal carica: "Chi non crede alla salvezza non giocherà"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha rilasciato un'intervista all'edizione spezzina de La Nazione ripartendo dai pessimi risultati del girone di ritorno: "Con un pizzico di cattiveria e voglia di fare gol avremmo potuto avere un'altra classifica. Non abbiamo giocato bene ma nemmeno male, avremmo potuto avere più punti. Ciò che abbiamo fatto in campo non è bastato".

Parlando dell'umore della squadra dopo gli ultimi risultati e la classifica deficitaria: "Il morale è stabile, anche se la situazione non è bellissima, crediamo nella salvezza. Chi non ci crede o non darà tutto, non giocherà. Abbiamo responsabilità verso noi stessi, la società e i tifosi".