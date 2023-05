Spezia, Semplici: "Zurkowski? Pensiamo di recuperarlo per il Milan"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese, Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato così delle condizioni di alcuni suoi giocatori infortunati: "Zurkowski è sempre out e pensiamo di recuperarlo per il Milan. Nzola valuteremo oggi se sarà convocabile e se sarà disponibile per un tempo. Vedremo oggi con lo staff medico" tuttomercatoweb.com.