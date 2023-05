Spezia, Zurkowski potrebbe recuperare per il Milan. Nzola da valutare

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, si è così espresso in conferenza stampa sugli infortunati, citando anche l'impegno contro il Milan del 14 maggio in Liguria: “Nzola non c'è per Bergamo, cerchiamo di recuperarlo per la Cremonese. Zurkowski è fuori, io lo vorrei con la Cremonese ma penso possa esserci col Milan. Ancora non sappiamo, abbiamo questi giorni per valutare.

Qualcuno tira la carretta dall’inizio e va valutato, non è un momento di turnover ma è il momento in cui non si può rischiare di perdere qualcuno da qui alla fine. Qualcuno può partire a gara in corso, ma devo mettere la formazione migliore senza pensare alla Cremonese. Dobbiamo fare punti anche con squadre impensabili, come abbiamo fatto”.