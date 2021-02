Stella Rossa, Falco: "Ho giocato con Kessie al Cesena, con lui sarà una bella lotta in campo"

Filippo Falco, nuovo acquisto della Stella Rossa, prossima avversaria del Milan in Europa League, si è presentato in conferenza stampa, come riportato dal sito ufficiale crvenazvezdafk.com: "Le grandi aspettative nei miei confronti sono un grande incentivo, in questi anni ho investito molto nella mia crescita per arrivare a questo livello. - Riporta Tuttomercatoweb-com - In ogni squadra in cui ho giocato ho dato il massimo e spero di riuscire a esprimere tutte le mie qualità anche qui a Belgrado, il calcio per me è divertente e spero che il mio modo di giocare piaccia ai tifosi. Falcinelli? Ci conosciamo da molto tempo, lo apprezzo sia come uomo sia come calciatore e spero che coopereremo bene sul campo. Fisicamente sto bene, ma mi manca un po' il ritmo partita perché non ho giocato molto ultimamente. Il livello del calcio serbo è molto alto, lo seguo fin da bambino e ammiro tantissimo Dejan Stankovic. Ha vinto tutto con la maglia dell’Inter e quella mentalità vincente l’ha portata qui in Serbia. Conosco anche l’importanza del Derby Eterno (contro il Partizan NdR) e non vedo l’ora di giocarlo. Milan? Conosco Kessie con cui ho giocato al Cesena, ho una buona opinione di lui e sarà una bella lotta in mezzo al campo”.