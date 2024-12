Stella Rossa, il centravanti Katompa Mvumpa in gol nelle ultime partite: Milan avvisato

Dopo aver battuto 3-2 lo Slovan Bratislava ed essere così risalito in classifica fino al 16° posto, il Milan è pronto a vivere il suo sesto impegno nella prima fase di UEFA Champions League 2024-25. I rossoneri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva nella competizione e, soprattutto, di quei punti che metterebbero quasi in cassaforte la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Questa sera arriva lo Stella Rossa dell'ex Krunic, una gara assolutamente da non sottovalutare per i rossoneri di Fonseca.

NUMERI OPTA

Silas Katompa Mvump ha segnato in entrambe le precedenti sfide di Champions giocate con la Stella Rossa; l'ultimo giocatore del club serbo capace di andare in gol per tre partite di fila nel torneo fu Dejan Savicevic tra marzo e aprile 1991.