Supercoppa, Inter: Barella e Calhanoglu verso il recupero. Brozovic in panchina?

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sugli infortunati in casa Inter, resoconto che interessa da vicino anche il Milan che tra una settimana, a Riad in Arabia Saudita, sfiderà i cugini per la conquista della Supercoppa Italiana. Dopo che sono usciti nel corso della partita con il Monza, sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu hanno svolto alcuni esami che hanno escluso lesioni e che aumentano le loro chance di essere in campo tra sette giorni in Asia. Anche Marcelo Brozovic è sulla via del recupero ma è più plausibile che possa essere a disposizione per la panchina.