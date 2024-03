Tegola Roma: lesione ai flessori della coscia destra per Azmoun

Brutte notizie arrivano in casa Roma in vista dei prossimi delicati impegni stagionali per la formazione di Daniele De Rossi, prossima avversaria del Milan nei quarti di Europa League.

Dopo l'infortunio rimediato nel corso della sosta nazionali, l'attaccane iraniano Sardar Azmoun si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. Per l'ex Bayer Leverkusen i tempi di recupero si prospettano essere lunghi, motivo per il quale le possibilità di vederlo in campo nel doppio confronto europeo contro il Milan sono davvero bassissime.