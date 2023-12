Tegola Scamacca per l'Atalanta: c'è lesione. Salterà la sfida contro il Milan

Tegola Gianluca Scamacca in casa Atalanta, con l'attaccante che non sarà disponibile per la sfida di domani sera contro il Torino a causa di un nuovo infortunio muscolare.

Secondo le ultimissime raccolte infatti il centravanti azzurro si è fermato nelle scorse ore e gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore della coscia sinistra. Un problema che terrà fuori Scamacca per la sfida contro il Torino e più in generale per alcune settimane. Al suo posto, con i granata, ci sarà Luis Muriel.