Terzic ko nella Fiorentina: il terzino rischia due settimane di stop. Col Milan torna titolare Biraghi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tegola in casa Fiorentina, che perde per alcuni giorni Aleksa Terzic. Uscito per infortunio durante la partita con il Verona - riporta infatti Firenzeviola.it - oggi il terzino non si è allenato in gruppo e dunque non verrà recuperato per sabato prossimo contro il Milan. Il giocatore aveva provato a restare in campo per poi accasciarsi a terra per il dolore, compromettendo dunque la situazione. Il rischio è infatti di non recuperarlo prima di 15-20 giorni. Al suo posto contro il Milan tornerà dunque titolare capitan Biraghi.