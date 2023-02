The Telegraph - Tottenham, Conte potrebbe tornare per il match di ritorno col Milan

MilanNews.it

Il Tottenham spera che Antonio Conte, riporta Matt Law per The Telegraph, possa tornare in panchina prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan, ma non farà nulla per affrettare il suo rientro. Conte salterà la partita di domenica contro il West Ham United dopo che gli è stato detto di tornare in Italia per continuare la riabilitazione dopo l'intervento alla cistifellea, essendo rientrato troppo presto per le due partite contro Leicester e Milan. Cristian Stellini, suo assistente, si occuperà della prima squadra in sua assenza.

Il Tottenham concederà a Conte tutto il tempo di cui ha bisogno e si riconosce che l'ex dirigente di Juventus e Inter potrebbe aver bisogno di almeno due settimane per recuperare completamente dopo essere rientrato troppo presto.