Thiago Motta a Sky: "Degli episodi non parlo: se non ne parla Sartori va tutto bene"

vedi letture

Il Milan ha pareggiato contro il Bologna una partita pazza nell'anticipo serale del sabato sera della ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Il risultato finale è stato 2-2 con rimonte e controrimonte, rigori sbagliati e segnati. Thiago Motta, allenatore del Bologna, espulso nel corso del primo tempo in occasione del primo rigore fischiato in favore del Milan, nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 sulla partita. Queste le sue parole.

Sul suo stato d'animo: "Il mio stato d'animo è fantastico. Amo i miei ragazzi quando giocano in questo modo. Degli episodi dell'arbitro non parlo. Ne parla il direttore Sartori e se non ne parla vuol dire che va tutto bene. I ragazzi sono entrati in campo dal primo minuto per vincere la partita. Un collettivo che si aiuta nella fase offensiva e difensiva. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi"

Su Zirkzee: "Non solo lui, ha fatto un'norme partita insieme ai suoi compagni. Difficile dirne uno solo. Tutti hanno fatto una grande prestazione. Parlo dei miei ragazzi e della mia squadra, hanno fatto una grossissima partita"

Sull'imbattibilità a San Siro: "L'ambizione di giocare ogni partita al massimo è la nostra. Ogni partita vogliamo competere anche con delle squadre candidate al campionato, poter giocare fino all'ultimo. Questo mi rende orgoglioso. I ragazzi ancora una volta hanno fatto una grandissima prestazione. Questa è la nostra ambizione"

Sul divertimento nel giocare nel Bologna e i pochi tiri in porta: "Penso che per noi (Motta e Costacurta, ndr) due sarebbe un privilegio giocare con questi ragazzi, sono seri e riescono anche a divertirsi. Sottoporta sono d'accordo, possiamo migliorare. Delle partite così, quando arrivi davanti alla porta devi finire bene e mettere una squadra grande come il Milan in difficoltà. Sono molto soddisfatto dei ragazzi"

Sull'ambizione di competere con le grandi: "Ogni partita è una storia diversa. L'unica volta dche hon avuto la sensazione di non vincere è stata la prima partita con il Milan: in tutte le altre abbiamo giocato per vincere sempre e siamo riusciti ad avere questa possibilità. Poi abbiamo fatto fatica con altre squadre ma perché la Serie A è difficile, tutte le partite te le devi giocare"

Sul futuro e l'addio al Barcellona di Xavi: "Mi spiace tantissimo, stava facendo un grande lavoro. Ho visto anche Klopp che ha annunciato. Non so le ragioni e gli auguro il meglio. Quando ci saranno novità sul mio futuro lo saprete, oggi non ci sono e non è neanche il momento