TMW - Atalanta, Zappacosta: "Corsa Champions? Quelle davanti sono forti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In quattro giorni l'Atalanta affronterà prima lo Spezia e poi la Juventus, entrambe le sfide si giocheranno in casa. Davide Zappacosta - nella sua lunga intervista a TMW - è convinto che siano entrambe fondamentali. "Juventus sfida decisiva? Secondo me no, dobbiamo intanto dare continuità a quanto abbiamo fatto nelle ultime settimane. Dobbiamo fare più punti altrimenti non riusciremo a lottare per l’Europa. Ma, ripeto, quelle davanti sono forti”.

Quante aspettative ci sono?

“Sicuramente ce ne sono di più, perché mister e ragazzi, negli anni precedenti, hanno fatto cose straordinarie. Confermarsi per quattro o cinque anni di fila fra le prime fa crescere le aspettative. Ma non si deve perdere il punto di vista che ci sono 5-6 squadre molto forti, l’Atalanta è lì a giocarsela con le migliori d’Italia e non deve essere dato per scontato. È un privilegio. Dietro a tutto questo c’è molto lavoro, niente viene per caso”.