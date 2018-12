TMW - Fino alla sosta, Lazio:rush finale per tornare in zona Champions

Quattro gare in casa, due in trasferta, tutte alla portata e tanti punti da fare per entrare in zona Champions League. La Lazio di Simone Inzaghi è attesa all'ultimo tour de force dell'anno con partite che sulla carta potrebbero far sorridere il popolo biancoceleste, a cominciare da quella contro la Sampdoria di sabato all'Olimpico. Archiviato il girone di Europa League resta l'ultima passerella in casa contro l'Eintracht Francoforte ma la testa dovrà poi tornare subito al campionato e alla sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta. Saranno poi Cagliari a Roma, Bologna in trasferta e Torino in casa a chiudere l'anno, per tre partite assolutamente da vincere per chiudere nel migliore dei modi il 2018. Di seguito il calendario completo dei capitolini.

Lazio

8 dicembre - Lazio-Sampdoria (Serie A)

13 dicembre - Lazio-Eintracht Francoforte (Europa League)

17 dicembre - Atalanta-Lazio (Serie A)

22 dicembre - Lazio-Cagliari (Serie A)

26 dicembre - Bologna-Lazio (Serie A)

29 dicembre - Lazio-Torino (Serie A)