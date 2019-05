TMW - Fiorentina, Montella: "Manca unione, non si fa il bene di Firenze"

É terminata da poco la sfida del Franchi tra Fiorentina e Milan. Il tecnico della formazione di casa, Vincenzo Montella, commenterà in conferenza stampa la sconfitta di misura subita dai suoi ragazzi.

23.00 - Comincia la conferenza stampa di Montella

Perchè questa differenza di prestazione tra primo e secondo tempo?

"Nel primo tempo non abbiamo giocato, squadra impaurita e timida. Alla minima difficoltà la squadra si perde ma poi, stranamente, si ritrova. C'è sempre una reazione, già vista in tante partite. Non siamo sereni ma voglio ripartire dal secondo tempo e dell'aiuto del pubblico di Firenze. Abbiamo bisogno di affetto, poi la contestazione ci sta. Dobbiamo unirci con la città, altrimenti diventiamo masochisti".

Quanto è difficile giocare in questo ambiente?

"Sono tanti mesi, possiamo fare di più. Non è facile, possiamo far finta di nulla ma non è facile".

Cosa vuoi dire a 180 minuti dalla fine del campionato?

"Dobbiamo pensare al presente, a come unirci, altrimenti diventa tutto più complicato".

Secondo te è impaurita la Fiorentina?

"Faccio fatica a giudicare la squadra nel primo tempo, non è un discorso tecnico e tattico. Sono consumati mentalmente. Si guarisce se stiamo insieme, se tutte le parti vogliono il bene di FIrenze e della FIorentina. Adesso ci stiamo facendo del male".

Come giudichi la lettera di Della Valle?

"Io parlo con tutti, poi ogununo dà la propria lettura. Io l'ho letta così: lasciate stare la squadra, c'è da finire con onore il campionato. Poi si vedrà"

23.07 - Termina la conferenza stampa di Montella.