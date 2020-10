TMW - Il mercato delle Eurorivali - Lille, due al posto di Osimhen

L'avversario più insidioso per il Milan di Stefano Pioli ha cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione. Due novità in avanti: al posto di Victor Osimhen, passato al Napoli, ci sono Jonathan David e Burak Yilmaz. In porta è arrivata una vecchia conoscenza del calcio italiano, Orestis Karnezis. Saldo decisamente in positivo grazie alla cessione del bomber nigeriano, che ha fruttato ben 70 milioni, e a quella del difensore Gabriel, acquistato dall'Arsenal per 26 milioni.

Il colpo - Jonathan David: avrà il difficile compito di non far rimpiangere Osimhen. diciotto gol nel campionato belga con la maglia del Gent, finora è ancora a secco in Ligue 1. Si rifarà, perché ha talento e fiuto del gol.

L'undici tipo (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Renato Sanches, Bamba; DAVID; YILMAZ.

Acquisti

Jonathan David (a, Gent) 32 milioni

Sven Botman (dc, Ajax U21) 8 milioni

Orestis Karnezis (p, Napoli) 5 milioni

Isaac Lihadji (ad, Marsiglia) 300.000 euro

Burak Yilmaz (a, Besiktas) gratuito

Eugenio Pizzuto (m, Pachuca) gratuito

Cessioni

Victor Osimhen (a, Napoli) 70 milioni

Gabriel (d, Arsenal) 26 milioni

Junior Alonso (dc, Atletico-MG) 3 milioni

Romingue Kouamé (cc, Troyes) prestito

Saad Agouzoul (dc, Mouscron) prestito

Nico Gaitan (cc, Braga) prestito

Hervé Koffi (p, Mouscron) prestito

Loyc Remy (a, Rizespor) gratuito

Show (m, Boavista) prestito

Leo Jardim (p, Boavista) prestito