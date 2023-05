TMW - Inter, in corso la rifinitura: Gosens in gruppo col tutore, D'Ambrosio recuperato

Fonte: tuttomercatoweb.com

Recupero lampo per Robin Gosens, che oggi si sta allenando con il gruppo di Simone Inzaghi nonostante la presenza di un vistoso tutore al braccio destro dopo la lussazione alla spalla rimediata contro la Lazio. Per il tedesco breve colloquio con Inzaghi prima dell'inizio della seduta di rifinitura, che vede come unico assente Milan Skriniar. Anche Danilo D'Ambrosio, out nella sfida di sabato contro la Roma, è regolarmente rientrato in gruppo.