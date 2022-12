TMW - L'agente di Sepe: "In campo entro un mese". Potrebbe saltare il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Image Photo Agency

Fermo per un problema al polpaccio, Luigi Sepe potrebbe saltare le prime partite del 2023. Un problema non di poco conto per la Salernitana che, da un anno a questa parte, si aggrappa anche alle sue parate per difendere la massima serie. La redazione di Tuttomercatoweb ha contattato in esclusiva l'agente, Mario Giuffredi, per fare il punto della situazione: "E' vero che il calciatore ha subito un infortunio, è il polpaccio opposto rispetto a quello che gli diede problemi sul finire dello scorso campionato. Parlando con i medici e valutando la situazione sulla base della pregressa esperienza posso dire che i tempi di recupero sono stimabili in un mese a partire da oggi. Ci saranno controlli periodici ma credo che non sia nulla di grave o preoccupante". Sepe, dunque, potrebbe saltare le due gare interne con Milan e Torino e rientrare per la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, al massimo in occasione del derby casalingo contro la capolista Napoli. Come si regolerà la società? Quasi certamente, nonostante le candidature di Radu e Lamanna, partirà Micai e arriverà un under. Queste la risposta di Giuffredi: "A me deve interessare il lavoro del mio assistito, le altre decisioni le prende la società. Il calciatore sta disputando un'ottima stagione e il presidente lo ha elogiato pubblicamente". Tra i pali alla ripresa, dunque, potrebbe esserci Fiorillo, sul quale oggi si è espresso proprio il collega Sepe: "Fino a qualche anno fa era visto come un predestinato e un grandissimo portiere, vi pare che oggi non possa fare una partita in serie A?".