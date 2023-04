TMW - Roma, Dybala accusa un fastidio all'adduttore. Lussazione alla spalla per Abraham

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Ko esterno per la Roma, battuta a Rotterdam dal Feyenoord nell'incontro valido per i quarti di finale d'andata di Europa League. Preoccupazione in casa giallorossa anche per le condizioni di Paulo Dybala, uscito per un fastidio all'adduttore destro. Abraham, invece, ha rimediato una lussazione alla spalla destra. Gli attaccanti dunque saranno da valutare anche per il match con il Milan, in programma il 29 aprile e valido per la trentaduesima giornata di Serie A.