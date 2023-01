Torino, Bayeye: "La vittoria contro il Milan a San Siro è un sogno"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il centrocampista del Torino, Brian Bayeye, ha parlato ai canali ufficiali del club granata dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, gara nel quale ha servito l'assist decisivo per il gol di Adopo: "Mi sento bene, la partita è stata difficile contro una grande squadra come il Milan. Siamo contenti. Con Adopo abbiamo giocato insieme 10 anni fa in Francia, ora siamo qui e sono contento per l'assist e per il suo gol. Ci teniamo alla Coppa Italia, speriamo di arrivare fino alla fine".

Come procede il suo inserimento al Torino?

"Ho imparato tanto, arrivo dalla Serie C e ci vuole un po' di tempo. Sto crescendo, siamo un grande gruppo".

L'azione del gol è stata molto bella.

"Sì, ci ho creduto subito. Ho visto la palla e sono andato, poi ho fatto il cross e Adopo ha fatto gol, sono contento".

Questa vittoria vi va sognare?

"Sì, è un sogno. Siamo tutti contenti e adesso vogliamo arrivare fino alla fine, ci crediamo".